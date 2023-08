Utrechts lerarentekort naar record: 'Transfermarkt nodig zoals bij voetbal'

Een nieuw instrument is een subsidieregeling voor statushouders in de klas. Scholen kunnen tot 15 september een aanvraag doen om vluchtelingen met een verblijfstatus en een bevoegdheid in eigen land via een ondersteuningsprogramma te begeleiden naar een onderwijsgevende functie. Demissionair-minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs): "Een statushouder die als docent aan de slag gaat, levert een win-win situatie op. Dit betekent een baan voor iemand die nieuw is in ons land en helpt het lerarentekort tegen te gaan. Met deze regeling geven we scholen een financieel steuntje in de rug. Iedereen die kan en wil lesgeven hebben we keihard nodig."