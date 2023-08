Buiten slapen was geen optie voor dakloze Utrechter, dus stal hij een camper

Bilthoven - "Ik zat in zo'n afschuwelijke situatie dat ik het niet meer wist. Ik was dakloos geworden en wilde niemand tot last zijn. Buiten slapen was geen optie." Dat was volgens een 57-jarige Utrechter de reden dat hij er vier maanden geleden vandoor ging met een camper die hij voor een proefrit had meegekregen bij een verhuurbedrijf. Omdat het zo makkelijk ging, had hij later bij een ander bedrijf op dezelfde manier een motor verduisterd. Hoewel hij zijn leven inmiddels weer redelijk op de rails heeft gekregen, kwam hij er vandaag bij de rechtbank niet zonder straf vanaf.