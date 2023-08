Nieuw provinciebestuur van start: waar gaan de gedeputeerden de komende 4 jaar op inzetten?

De provincie wil hiermee ervoor zorgen dat bepaalde provinciale klimaatdoelen worden gehaald. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn, de provincie Utrecht wil dat al tien jaar eerder. In 2021 werd pas 8,1 procent van de in de provincie gebruikte energie duurzaam opgewerkt. Om in 2040 klimaatneutraal te zijn, zijn alle gemeenten nodig.