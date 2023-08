Ontsnapte tbs'er die ex-vriendin in Soest neerstak gaat voorlopig niet terug naar kliniek

Soest - De ontsnapte tbs'er die op 30 november vorig jaar zijn ex-vriendin neerstak in haar flat aan de Smitsweg in Soest, gaat voorlopig niet terug naar een tbs-kliniek. Dat heeft de rechtbank vandaag beslist tijdens een tussenzitting in de rechtszaak over het incident. De verdachte was daarbij zelf opnieuw niet aanwezig. Het slachtoffer volgde de zitting via een videoverbinding.