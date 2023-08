Inkomenstoets huishoudelijke hulp moet blijven in Leusden, tegen de wens de staatssecretaris in

Toch is wethouder Treep dat niet van plan. "Het ministerie erkent dat de wachtlijsten en kosten voor huishoudelijke hulp voor gemeenten een probleem zijn. Het is aan demissionair staatsecretaris Maarten van Ooijen om financieel bij te passen of de nieuwe wetgeving naar voren te halen om dit probleem op te lossen. Als gemeente kunnen wij niet anders dan de door ons ingezette lijn blijven volgen. Alleen zo houden we de huishoudelijke hulp beschikbaar voor inwoners die het nodig hebben en niet zelf kunnen betalen."