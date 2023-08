Onbegrip over locatie islamitische begraafplaats Amersfoort: 'Het zou hier groen blijven'

In het coalitieakkoord is namelijk opgenomen dat er hoe dan ook niet gebouwd gaat worden in een aantal gebieden rondom de stad, om zo het groen te behouden. Hoogland-West is een van die gebieden. “Hoeveel is zo’n akkoord dan waard?”, vraagt de voorzitter zich hardop af. “Weinig blijkbaar.” De vereniging is duidelijk: als de gemeente het stuk groen in Hoogland zo belangrijk vindt als in het akkoord staat, dan mag er geen begraafplaats komen.