Wel of niet bij een studentenvereniging? 'Met beweging voorkom je de bierbuik een beetje'

Mentor Marcello is niet meer op zoek naar een studentenvereniging. Tijdens de UIT van vorig jaar is hij lid geworden van de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. “Op het Janskerkhof kwam ik met ze in contact en dat beviel gelijk goed”, vertelt hij. Het internationale aspect sprak hem aan, want hij is opgegroeid in Spanje. “Bij de vereniging vond ik een community van mensen bij wie ik mij fijn voel.” Ook was een vereniging met een vrijblijvend lidmaatschap voor hem belangrijk. “Als halve spanjaard kan ik al die verplichtingen niet aan."