Nieuwegein een culturele hotspot? Deze levensechte straatkunst moet de stad hipper maken

Er is een heus streetartfestival gaande in de Nieuwegeinse binnenstad. Twee weekenden lang spoten kunstenaars van over de hele wereld zich suf. Met levensechte kunst tot gevolg. "Deze is cool", roept Rosalie de Graaf aan de top van de 'waterval'. "Ik sta dan wel middenin dit winkelcentrum, maar het lijkt toch net of ik in een natuurgebied loop?"