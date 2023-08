Duizend nieuwe bomen voor luiaards dankzij ingezamelde lege flesjes in DierenPark Amersfoort

Het zoogdier leeft in de bossen van Centraal- en Zuid-Amerika en is bijna altijd in bomen te vinden waar ze per dag wel zo’n 8 tot 9 uur slapen. Maar door ontbossing wordt hun leefgebied steeds kleiner. De Colombiaanse natuurorganisatie Proyecto Tití zet zich daarom in voor natuurbehoud waarmee onder meer het leefgebied van de luiaard beschermd wordt. Dat doen ze bijvoorbeeld door bomenkap tegen te gaan en nieuwe bomen te planten.