Paddenstoelen schieten uit de grond, maar is dat nu te vroeg of niet?

En soms, als je er oog voor hebt, zie je ineens een bijzonder exemplaar. Zo heeft Hoogenstein in zijn eigen tuin even verderop in de wijk Lunetten de zeldzame witrandboomkussen. "Die is maar op één plek in Utrecht gespot en dat is bij mij." Dat mensen de paddenstoel niet altijd als een paddenstoel herkennen snapt hij wel. "Hij lijkt een beetje op een glimmende kattendrol en dan gooien ze hem ook vaak weg. Ze denken dat het een vies ding is."