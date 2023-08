Waarom lopen Utrechtse gemeenten achter bij de huisvesting van statushouders?

Vorig jaar was er een creatieve oplossing in De Ronde Venen nodig. Om het azc in Ter Apel te ontlasten wilde de gemeente versneld statushouders huisvesten, maar de huizen waren er nog niet. Toen werden zes maanden 54 statushouders ondergebracht in hotel Koekenbier in Abcoude. In juni van dit jaar werd de opvang in het hotel gestopt. Ondertussen was er voor alle 54 statushouders een andere woning gevonden in de gemeente.