Kastelen en landgoederen onder druk: te veel regeltjes en peperduur onderhoud

Juridische kennis komt zeker van pas in het overleg met overheden. En iedere financiële bron is er één, want bij het verdelen van de subsidies kunnen particuliere landgoedeigenaren vaak achterin de rij aansluiten. Om de portemonnee gevuld te houden, zijn veel buitenplaatsen ook trouwlocaties. "Ik maak me wel zorgen om het kunsthistorische aspect", zegt Schimmelpenninck van de Nederlandse Kastelenstichting. "Er zijn veel situaties van families die de opvolging niet goed hebben geregeld, waardoor het bezit versplinterd wordt. Of de nakomelingen beginnen ruzie te maken over het nalatenschap."