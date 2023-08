Overlastgever Lucasbolwerk houdt zich niet aan gebiedsontzegging en moet 6 weken cel in

Bij het Lucasbolwerk was veel overlast van een groep alcohol- en drugsverslaafden. Op verschillende manieren is geprobeerd die overlast terug te dringen. Naast zorg en hulpverlening is het sindskort in Utrecht verboden om harddrugs in de openbare ruimte te gebruiken. Ook kan de gemeente gebiedsverboden opleggen voor het gebied, zoals in deze zaak gebeurd is. Het lijkt er volgens de gemeente en ondernemers in de omgeving op dat het pakket aan maatregelen succesvol is, de overlast in het park is teruggebracht.