Raad van State zet streep door uitbreidingsplannen sportpark Leerdam

Inmiddels zijn de plannen voor de weg en de nieuwe wijk voorlopig in de ijskast gezet of enigszins aangepast en met de uitspraak van de Raad van State gaat er tot nader order ook geen schep in de grond op het sportpark. De campingeigenaren vinden het "buitengewoon goed nieuws" dat de Raad van State het belang van het stiltegebied onderkent. Het is nu afwachten wat de reactie van de gemeente zal zijn. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is het nu nog te vroeg om echt inhoudelijk te reageren. Een woordvoerder laat weten dat de uitspraak bestudeerd wordt.