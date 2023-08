Woningzoekende student zoekt heil bij hospita's: 'Geen bezemkasten voor hoge prijs'

Volgens Bokkers is de kamernood in de grote steden erg groot en is zijn platform daar ook het meest actief. ''Maar tegenwoordig zijn we ook bezig in de regiogemeenten. Dus als je kijkt naar Utrecht, waar we op dit moment het grootste zijn, dan zie je ook dat we in Nieuwegein, Bilthoven, Zeist en zelfs Amersfoort hospita's en studenten die in Utrecht studeren aan elkaar koppelen."