Utrechtse band John Coffey klaar voor Lowlands na intieme thuiswedstrijd in dB's

Wat volgde was een snoeiharde oefensessie, nog steeds onder tl-licht, die een enkele keer werd onderbroken door onderling overleg of een vraag aan het publiek of het zo goed was. Twee sessies waren er gisteravond in dB's, waarbij elke keer honderd man de band van dichtbij over de schouders kon zien. "Ik vond het heel leuk", zegt Achter der Molen vandaag. "Het is ergens wat ongemakkelijk, want er staan allemaal mensen om je heen en het is een heel intiem inkijkje ineens. Maar dat maakt het ook wel weer grappig. Het wordt bijna een soort cabaretshow met zijn allen."