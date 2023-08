Een weiland vol hutten in IJsselstein, ondanks de hoge houtprijs

“Het was spannend of we wel genoeg pallets zouden hebben”, zegt Sebastiaan Weijmans, bestuurslid van de IJsselsteinse Vakantie Onspanning (IJVO). “Dus staken we de koppen bij elkaar en klommen we de telefoon in. Want IJVO zonder bouwen, is geen IJVO.” Uiteindelijk plaatste de organisatie een online oproep en dat was volgens Weijmans ‘de grote klapper’. “We kregen meer dan honderd reacties van bedrijven en personen die pallets wilden brengen. Dat heeft ons er doorheen gesleept.”