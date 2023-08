Zelfverdediging of aanval van achteren? Vraagtekens bij verklaring vrouw die partner doodstak in De Meern

De Meern - De verklaring die een vrouw uit De Meern heeft gegeven over het doodsteken van haar partner, klopt niet met de verwondingen die bij het slachtoffer zijn aangetroffen. Dat bleek vanochtend tijdens een eerste inleidende rechtszitting over het fatale steekincident. De 51-jarige P.K. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van moord of doodslag op haar 69-jarige partner Jos Schijf. Hij werd door haar met een mes met kracht in zijn borst gestoken.