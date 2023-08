Gepensioneerde chef Sybe kookt voor zijn buurt: 'Mensen verwennen met lekker eten'

Amersfoort - Appels, zakken aardappelen en bergen wortels liggen op de grote tafel in het midden van de keuken. Eén ding is duidelijk: in wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort wordt niet voor weinig mensen gekookt. Twee keer per week tovert vrijwilliger Sybe (80) een maaltijd voor buurtbewoners op tafel. “Koken is mijn passie en op mijn leeftijd moet je een beetje in beweging blijven”, lacht hij.