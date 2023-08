Na maanden werk en ruim een miljoen dahlia's is Leersum klaar voor het bloemencorso

Volgens Eric zijn het ieder jaar lange dagen: “En nachten als het nodig is. Maar dat kan, want het is enorm gezellig.” Er is muziek, koffie, cake en bij de ladder hangt een briefje met ‘geen alcohol op de steiger’. De sfeer trekt volgens Eric steeds meer mensen aan. “De groep wordt steeds groter en steeds beter georganiseerd.” Ook bij andere groepen ziet hij hetzelfde gebeuren. “Het begint echt te leven."