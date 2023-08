Anijslucht of ruik je nagellakremover? Het kan een drugslab zijn leert de ondermijningsbus in IJsselstein

Ondermijning is het vermengen van de illegale onderwereld, met de legale bovenwereld. Het komt overal voor, zegt de IJsselsteinse burgemeester Patrick van Domburg (VVD). "Ook in IJsselstein. Als je het hebt over druggerelateerde misdrijven dan zien we dat ook, zoals drugshandel of het bezitten van drugs. Ik hoor dat jongeren worden benaderd om pakketjes met drugs weg te brengen. Ze krijgen er dan zo'n 250 euro voor. Dat wil je niet hebben in de gemeente, maar dat gebeurt wel."