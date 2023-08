Hospitaverhuur in de lift, maar er zijn ook risico’s: ‘Ben de controle over mijn woning kwijt’

Volgens Donkers is het sowieso goed om als verhuurder vooraf alle voors en tegens goed op een rij te zetten. "Er zijn best wat dingen waaraan je moet denken. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om te checken of het in jouw gemeente zonder vergunning mag, wat meestal wel het geval is. Ook de hoogte bepalen van de huurprijs is belangrijk. Wij raden aan om onder de 500 euro per maand te blijven. Dat scheelt een hoop gedoe met de belasting en dus ook in de kosten."