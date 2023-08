Deze campagne zet zich in tegen lichtverspilling rondom Utrechts stationsgebied

"Naast dat onnodige verlichting zorgt voor lichtvervuiling, is het geen goede uitstraling voor particulieren en medewerkers. Bedrijven hebben namelijk ook een voorbeeldfunctie", zegt projectleider energie Marcel Boerefijn. Hoewel het licht uitdoen makkelijk lijkt, is het toch ingewikkelder dan het klinkt. "Vaak is het onwetendheid en weten mensen niet dat het licht blijft branden in hun kantoorgebouw. Ze denken dat de bewaker het licht uitdoet wanneer ze weggaan, terwijl bewakers denken dat het automatisch dooft", zegt Boerefijn. "Daarnaast moeten kantoorgebruikers aan de gebouweigenaar toestemming vragen over het beheer van de verlichting."