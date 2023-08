Jongen raakt onwel op Jaarbeursplein en schopt daarna agent in het gezicht

Utrecht - Een 23-jarige agent is gisteravond lichtgewond geraakt, toen hij ambulancemedewerkers hielp bij een onwelwording van een 16-jarige jongen op het Jaarbeursplein in Utrecht. De jongen trapte, toen hij weer bijgekomen was, de agent vol in zijn gezicht. Een 17-jarige jongen die zich er daarna mee bemoeide en agenten uitschold werd aangehouden.