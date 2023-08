Gewonde bij steekpartij na caféruzie in Woerden

De politie vermoedt dat de onenigheid begon in een café en daarna buiten is voortgezet. Hulpdiensten vonden de man op de Utrechtsestraatweg, even verderop van de plek waar de steekpartij waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. Forensische rechercheurs deden in ieder geval onderzoek bij bloedspatten op de Johan de Wittlaan, die straat was daardoor even afgesloten voor het verkeer.