Krakers Croeselaan willen panden pas over maand verlaten: 'Wij wijken niet voor tijdelijke huur!'

Aanvankelijk leek de lucht wat te klaren. Afgelopen donderdag was er een gesprek tussen de krakers en de gemeente. Daar hielden de krakers in eerste instantie een goed gevoel aan over, laten ze weten. "We gaven aan dat we met alle liefde de ruimte willen geven aan de kwetsbare doelgroepen en dat we ook de ruimte willen bieden om alle nodige toegang tot de panden te faciliteren die nodig is om de panden bewoonklaar te maken."