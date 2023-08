Boswachter: 'De bloeiende heide ziet er fantastisch uit, maar kan wel wat variatie gebruiken'

Een van de problemen, is volgens Zwaan, dat de heide verzuurd is geraakt door stikstofneerslag. Daardoor zijn in de loop der tijd veel plantensoorten verdwenen. De boswachters van Staatsbosbeheer werken er dan ook hard aan om de heide meer divers te maken. "We doen dat bijvoorbeeld met kleinschalige ingrepen, zoals klepelen, maaien en plaggen. We zijn op een aantal plekken op de heide wat akkertjes aan het aanleggen om wat extra planten zoals de jeneverbes en andere soorten die thuishoren in een heidelandschap aan te planten."