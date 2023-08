Gehandicapte Annemarie zat door kapotte lift vast op station Houten: 'NS helpdesk hing gewoon op'

Welke liften zijn precies kapot? Dat weet je als reiziger niet

Van de 450 liften op ruim 150 stations in Nederland, zijn er gemiddeld 10 langdurig stuk, laat ProRail weten. Dat houdt in dat deze liften langer dan een week kapot zijn. In de app van de NS kunnen reizigers dit soort kapotte liften inderdaad zien. Dat is handig voor bijvoorbeeld Annemarie uit Houten, want zo weet ze of ze van een bepaald station wel óf niet gebruik kan maken.

Maar daar gaat het ook mis: de app laat de korte storingen dus niét zien. En dat is onbetrouwbaar voor mensen die een lift nodig hebben om van een station af te komen. "We zouden ook willen dat dit in de app zichtbaar is, maar dat kan nog niet", aldus een woordvoerder van NS.