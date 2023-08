Een nieuw schooljaar, een nieuwe minister, hetzelfde lerarentekort

Cothen - Het schooljaar is voor de regio Midden-Nederland weer begonnen. Op Basisschool de Toermalijn in Cothen was er daarom hoog bezoek, demissionair minister van Primair en Voortgezet onderwijs Mariëlle Paul. Nadat ze feestelijk de schoolbel had geluid, ging de minister in gesprek met leraren die dit jaar voor het eerst voor de klas staan. Ze spraken over hoe het vak aantrekkelijk kan worden gemaakt.