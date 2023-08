Museumstuk? 'De F-16 kan nog best een tweede ronde mee'

Goed te zien is het beroemde Head Up Display, waarmee de piloot cruciale informatie over bijvoorbeeld zijn hoogte en zijn snelheid afleest zonder zijn blik naar de instrumenten te hoeven richten. Het was hypermodern in zijn tijd. Maar ook bijzonder is de besturing, legt Van Kleef uit. "De F-16 kreeg geen stuurknuppel waarmee je de kabels en stangen mechanisch beweegt, maar een computergestuurde joystick aan zijn rechterkant. Fly by Wire heet dat, de besturing is helemaal elektronisch."