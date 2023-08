Croeselaankrakers blijven zitten, hierom kan Utrecht (nog) niet ingrijpen

De politie was overigens wel op tijd aanwezig op de Croeselaan, maar koos ervoor de krakers niet te arresteren. In de Utrechtse raad is gemengd gereageerd op dit besluit. Volgens de VVD en de PVV had er ingegrepen moeten worden, omdat kraken nu eenmaal verboden is. Onder meer PvdA, GroenLinks, Bij1 en Partij voor de Dieren zijn blij dat er niet tot ontruiming is overgegaan. Zij pleiten voor "een constructieve oplossing".