Kapperszaken na corona: 'Bij ons gaat het wel weer goed, gelukkig'

"Bij ons gaat het wel weer goed, gelukkig", zegt kapper Jan van Doorn uit Nieuwegein. "In mijn geval valt het mee, de coronasteun heb ik bijna volledig terugbetaald." Volgens de kapper hebben de stijgende kosten een impact op de beroepsgroep. "Het moet druk zijn in de zaak om alles weer op een normale manier te doen. Het omzetniveau is inmiddels ook weer oké. We hebben hier wel het voordeel van Nieuwegein, dat wordt groter, en we merken dat we ook gevonden worden door nieuwe klanten. We hebben nu weer de schwung erin en dat is heel fijn."