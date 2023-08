Verbazing na steekpartij met 3 gewonden bij Utrechts theehuis: 'Het is hier altijd heel rustig'

De politie gaat minder nonchalant om met de zaak en is alom aanwezig in de buurt van het theehuis. "Het lijkt erop dat het een ruzie is geweest met flinke gevolgen", zegt een politiewoordvoerder. "Dus we zijn heel benieuwd wat er precies is gebeurd en we willen daar goed onderzoek naar doen." De politie roept getuigen dan ook op zich te melden.