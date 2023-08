Gemaskerde mannen vallen Utrechtse woning binnen, bewoners vastgebonden

De overval vond plaats rond 06.30 uur. De slachtoffers hoorden geluiden rond hun woning in de Rivierenwijk. Toen een van hen poolshoogte ging nemen en de deur opende, stormden er plotseling meerdere mannen met maskers naar binnen. De overvallers bleven enige tijd in de woning en lieten de slachtoffers vervolgens vastgebonden achter. Of de inbrekers ook iets hebben meegenomen, is niet bekend.