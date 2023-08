Geen besmettingsgevaar door asbest bij zwaar beschadigd pand Leusden

Omwonenden zeiden vorige week tegen het AD dat de beschadiging is veroorzaakt met een graafmachine. Iemand zou doelbewust en met volle vaart tegen het pand zijn gereden. Toen de politie arriveerde zou de bestuurder verdwenen zijn. Of dat verhaal klopt, is nog niet duidelijk. De politie is nog bezig met het onderzoek. Het is niet bekend wanneer dit wordt afgerond.