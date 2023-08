Cyberinbraak bij onderzoek onder inwoners gemeente Vijfheerenlanden: 'Lek is onmiddellijk gedicht'

Een gespecialiseerd bedrijf heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de digitale inbraak. "Helaas is niet te achterhalen welke gegevens in criminele handen zijn gevallen. Het is ook niet duidelijk of gegevens van inwoners van Vijfheerenlanden zijn gestolen", meldt de gemeente. Zowel Dimensus als de gemeente beschikken niet meer over het adressenbestand dat is gebruikt voor de ‘Monitor Sociale Kracht’. Daarom is het niet mogelijk om de inwoners persoonlijk te informeren. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.