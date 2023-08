Eerste dag op het nieuwe Limus College in Vleuten: 'Leerlingen vinden de kleinschaligheid heel prettig'

De school staat aan de Oesterzwam en verhuist over een aantal jaar naar een nieuwbouwpand aan de Hindersteinlaan in Vleuten. Met de komst van het Limus zijn er dus weer extra plaatsen toegevoegd aan het Utrechtse onderwijsaanbod. En dat is nodig, want in de stad, maar zeker ook in de omgeving Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, is ontzettend veel behoefte aan middelbare scholen.