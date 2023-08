Wat kan gedeputeerde Mirjam Sterk doen zonder kabinet? 'Kabinetsval was een domper'

In september gaat de Tweede Kamer stemmen over welke zaken controversieel zijn. Mochten zaken in het landbouwbeleid controversieel worden verklaard, dan mogen pas weer besluiten worden genomen als er een nieuw kabinet is en kan het lang(er) duren voordat provincies geld krijgen om het platteland toekomstbestendig te maken. "Ik hoop dat ze gaan kijken, wat kunnen we wel doen? Want de natuur kan niet een jaar wachten tot er een nieuw kabinet is. De provincies hebben met boeren, natuurorganisaties en bewoners, keihard gewerkt om de plannen te maken. Nu hopen wij ook dat wij daar snel mee aan de slag kunnen en duidelijkheid kunnen geven."