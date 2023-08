Dna-onderzoek via Australië leidt naar identiteit Joodse verzetsman

De resten van de verzetsman lagen sinds 2013 in een naamloos graf op het Nationaal Ereveld Loenen. Een dna-verwantschapsonderzoek maakte uiteindelijk identificatie mogelijk. Dat gebeurde nadat een neef van Luza in Australië was opgespoord. Voor de nabestaanden is er na ruim tachtig jaar eindelijk zekerheid over het lot van hun vermiste familielid.