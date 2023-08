Hennep in huis: duurzame bouwmaterialen groeien op Utrechtse akkers

In april en mei gaan hennepzaadjes de grond in en dan is het werk van de boer voor de volgende honderd dagen wel zo'n beetje gedaan, vertelt Loraine Westerneng van GreenInclusive. De planten groeien in die tijd zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen 3,5 meter de lucht in. Dan wordt er geoogst en wordt de hennep verwerkt tot isolatiemateriaal voor gebouwen.