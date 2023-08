Nachtbus keert terug in provincie, maar niet overal: 'Het liefst stap ik na avondje uitgaan in de bus naar huis'

De frequentie van de nachtlijnen die gaan rijden is gelijk aan de dienstregeling van 2019. Volgens het bedrijf zijn in de cao van het streekvervoer goede afspraken gemaakt over de werkdruk van de chauffeurs. "Deze afspraken respecteren wij uiteraard. Daarnaast is de zomervakantie voorbij. Dat betekent ook dat er meer chauffeurs terug zijn van vakantie, hoewel het tekort niet zomaar is opgelost."