Burgmeester Dijksma wil gekraakte woningen Utrechtse Croeselaan nu wél ontruimen

In een brief aan de gemeenteraad laat Dijksma blijken dat haar geduld met de krakers op is. "(...) hen is verzocht uiterlijk vrijdag 18 augustus 9:00 uur te vertrekken, zodat de inhuisperiode in samenspraak met de toekomstige huurders daadwerkelijk kan starten", schrijft de burgemeester. "Helaas heeft het gesprek met de krakers er niet toe geleid dat zij vrijwillig de woningen hebben verlaten."