Amersfoortse flamingo's overwinnen groepsdruk: Een kuiken is geboren, het is wachten op meer

“We hebben er lang op moeten wachten ja”, lacht Willem Verdonck, hoofd dierverzorging bij de dierentuin. Vijf jaar geleden was de laatste keer dat er een kleine flamingo kon worden verwelkomd. Het Chileens-flamingo-jong is nu nog lichtgrijs en piepklein, maar binnenkort staat het dier netjes tussen de rest van de kolonie op één been in het water. Het piepjonge dier zal niet doorhebben hoe uniek zijn geboorte is. “Het is een speciale dag, want het kunnen lastige dieren zijn in de voortplanting”, zegt de dierverzorger.