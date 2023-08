'Gemeente moet in gesprek met NS na incident op station Houten Castellum'

Kol voelt zich gesteund door de partijen en vindt dat de gemeente aan zet is. "Je kunt niet alleen de NS en Prorail de schuld geven van vandalisme, daar ben je ook als gemeente verantwoordelijk voor." Dat het om een vernieling gaat, weet Kol vrijwel zeker. Via de NS begreep ze dat er een harde knal tegen de deur van de lift is gegeven. Daardoor schakelde de automatische vergrendeling van de lift in. "Weer vandalisme.. Dat gebeurt om de haverklap", verzucht Kol. Ze vindt dat de gemeente camera's op het station moet ophangen om vernielingen tegen te gaan. "Dat weigert Houten, heb ik van horen zeggen. Het is te duur, of het gaat om de privacy van die zielige hangjeugd." Kol is van plan om dit nog aan te kaarten bij de gemeente, die vandaag niet bereikbaar was voor een reactie.