Sjaak heeft zijn huis opgesplitst, maar de gemeente doet nu moeilijk

"Als de kinderen de deur uit zijn, gaan we verhuizen naar een toekomstvriendelijke woning", had het stel in gedachten. Van die verhuizing kwam niks. Ze konden namelijk geen betaalbaar huis vinden in IJsselstein en de stad uit gaan moesten ze helemaal niet aan denken, vertelt Sjaak in zijn woning. "We hebben hier ons sociale leven, dan gaan we niet weg hoor."