Dag TikTok en Snapchat: op deze school in Houten liggen alle telefoons in de kluis

Ondertussen op de eerste verdieping in Houten: een geschiedenisles van meneer Beyer. VWO-4 wordt even bijgepraat over de agrarische revolutie. En voor wie er geluid bij wil denken: het is stil in de les. Of zoals Han Beyer het uitlegt: "Geen bliepjes in de klas. Héérlijk. We hebben die telefoon-regel nog maar net ingesteld, maar het is al een wereld van verschil."