Gemeenteraad en wethouder willen geen alternatief plan voor woontoren Sam

Amersfoort - Het politieke seizoen is ook in Amersfoort begonnen. Een onderwerp dat de gemoederen al een tijdje bezighoudt, is de bebouwing op de hoek van de Utrechtseweg en de Stadsring. De plek waar ooit hotel De Witte stond en later de plek met de grote boeddha voor de deur. Op die, volgens velen, beeldbepalende plek is nu een grote woontoren voorzien met de naam Sam. De vraag wat beeldbepalend is, daar zijn de meningen sterk over verdeeld. Dat bleek uit de discussie in het stadhuis gisteravond, schrijft Nieuwsplein33