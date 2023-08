KNMI: Geen code geel meer om onweer

In Limburg is de waarschuwing nog wel van kracht, maar niet meer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en de Waddeneilanden. Daar gold de waarschuwing omdat er rekening werd gehouden met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd.