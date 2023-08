Brandweerman Marcel was niet voorbereid op dijkdoorbraak Wilnis: 'Ik was van het brandjes blussen'

Voormalig brandweercommandant Marcel Dokter werd benaderd om er ook bij te zijn en terug te blikken. Hij had niet verwacht dat het nog zo zou leven in het dorp. "Ik had me niet gerealiseerd dat de gebeurtenissen nog zoveel belangstelling krijgen en dat de impact nog zo groot is. Dat is het bewijs dat het dus goed is dat we het met elkaar herdenken."