Na 25 jaar is Scholieren.com véél meer dan een website om boekverslagen te jatten

Even een lesje computergeschiedenis dan: de floppy disk of diskette was een voorloper van de huidige usb-stick. Het was een schijfje dat in je pc kon doen en waar je je bestanden op kon slaan. Wie nooit met een floppy heeft gewerkt, kan de beeltenis ervan toch herkennen: het 'opslaan'-icoontje in Microsoft Word is een floppy.